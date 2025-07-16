Подмосковные аграрии уже собрали в текущем сезоне почти 900 тонн ягод
В Подмосковье уже собрали более 90 га ягод. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Ягодный сезон продолжается. В этом году площадь культур в плодоносящем возрасте превышает 291 га. Из них убрано уже 90,7 га. В регионе выращивают клубнику, малину, голубику, чёрную и красную смородину, вишню и крыжовник. На текущий подмосковные аграрии собрали 893 тонны ягод», – уточнили в Минсельхозпроде Подмосковья.Выращиванием плодовых и ягодных культур в регионе занимаются более 20 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Так, ООО «Русская ягода» в Луховицах производит землянику садовую и малину, плодопитомник «Ягода-малина» в Шаховской – голубику и клубнику, ООО «Коломенская ягода» – землянику и малину, ООО «Шульгино» в Волоколамске – вишню и плодовые культуры.