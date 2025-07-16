Подмосковные аграрии уже собрали в текущем сезоне почти 900 тонн ягод

16 июля 2025, 17:50

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье уже собрали более 90 га ягод. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







«Ягодный сезон продолжается. В этом году площадь культур в плодоносящем возрасте превышает 291 га. Из них убрано уже 90,7 га. В регионе выращивают клубнику, малину, голубику, чёрную и красную смородину, вишню и крыжовник. На текущий подмосковные аграрии собрали 893 тонны ягод», – уточнили в Минсельхозпроде Подмосковья.