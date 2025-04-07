Около 300 подмосковных школьников проведут каникулы в лагере «Литвиново»

Более 11 с половиной тысяч километров региональных дорог и около 6 тысяч километров муниципальных дорог обработали от наледи в Московской области в рамках ликвидации последствий снегопада, накрывшего столицу в воскресенье, 6 апреля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.