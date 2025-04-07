Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Около 300 подмосковных школьников проведут каникулы в лагере «Литвиново»

Около 300 подмосковных школьников проведут каникулы в лагере «Литвиново»

Фото: Министерство социального развития Московской области

Фото: Министерство социального развития Московской области

Оригинал
С 5 апреля в оздоровительном лагере «Литвиново», одном из лучших в Подмосковье, стартовала первая весенняя смена. На время каникул туда приехали около 300 школьников из семей с невысоким доходом, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Этот лагерь работает круглогодично и открывает свои двери для ребят в каждые школьные каникулы. Уже 30 мая там стартует первая летняя смена для детей участников специальной военной операции», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В программе — спортивные турниры, творческие мастер-классы и образовательные активности, которые помогают раскрыть способности ребят и развить важные навыки. Лагерь создает особую атмосферу, в которой каждый ребенок может найти занятие по интересам.

Как напомнили в Министерстве социального развития Московской области, в прошлом году в «Литвиново» появился новый формат — палаточный лагерь. Летняя смена в нем откроется 15 июня и пройдет параллельно с традиционными заездами, предлагая детям новые формы отдыха и возможность ближе познакомиться с природой.

Родители уже сейчас могут обратиться в администрацию своего округа, чтобы оформить бесплатную путёвку для ребёнка.

Читайте также:

Всемирный день здоровья собрал в подмосковных парках свыше 7,5 тыс. человек

Доноров с редкими группами крови ждут в подмосковных центрах

Почти 4,5 тыс. многоквартирных домов Подмосковья в этом году ждёт капремонт
#минсоцразвития мо
#подмосковье
#школьники
#лагерь
#развитие
#отдых
Доноров с редкими группами крови ждут в подмосковных центрах
07 апреля 2025, 17:11

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови опубликовал обновлённый донорский светофор по состоянию на 7 апреля 2025 года. Работа службы крови региона строится с учётом реальных потребностей больниц и количества пациентов, которым необходимы те или иные компоненты крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Донором может стать любой совершеннолетний гражданин РФ или иностранец, легально проживающий на территории России не менее одного года, при отсутствии медицинских противопоказаний.

«Приглашаем доноров 4 положительной и 2 отрицательной группами крови. Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Жители с любыми группами крови приглашаются в Московский областной центр крови по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37а — центр работает ежедневно с 8:00 до 14:00. Обособленные структурные подразделения принимают доноров с 8:00 до 13:00.

Подразделения в Воскресенске (Больничный проезд, 5) и Щёлкове (ул. Новая Фабрика, 8) перешли на шестидневный график — с понедельника по субботу. В отделениях Подольска (ул. Кирова, 9) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, 13/5) донорские субботы теперь проходят в последнюю субботу каждого месяца.

Читайте также:

В Московской области инспектируют участки леса у железной дороги

В Видном избавили от гигантской миомы женщину, не желавшую лечиться 13 лет

В Подмосковье развивают 10 проектов по импортозамещению косметики
#подмосковье
#кровь
#донорская кровь
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Всемирный день здоровья собрал в подмосковных парках свыше 7,5 тыс. человек
07 апреля 2025, 17:10

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В 56 подмосковных парках прошли мероприятия в преддверии Всемирного дня здоровья. В них участвовали более 7,5 тыс. жителей и гостей региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В 37 парках состоялись выездные диспансеризации – обследование прошли более 900 человек. На 35 парковых территориях гости послушали лекции о здоровом образе жизни. Акции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошли в 16 парках. А массовые зарядки собрали любителей физкультуры в 39 парках. В 26 открыли беговой сезон», – рассказали в министерстве.
День здоровья в подмосковных парках отметили при поддержке Министерства культуры и туризма, Минспорта, Минздрава Московской области, а также Московской областной дирекции по развитию парков.

Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля.

Читайте также:

В Видном избавили от гигантской миомы женщину, не желавшую лечиться 13 лет

В Центре им. Л. Рошаля из ноги мальчика достали иглу

В Центре им. Л. Рошаля прооперировали девочку с редкой аномалией сердца
#московская область
#подмосковье
#парки
#здоровье
#здравоохранение
#гто
#диспансеризация
#минздрав мо
#минкульттуризма мо
#спорт
#минспорт мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 110 многоквартирных домах Московской области в этом году заменили лифты
07 апреля 2025, 16:59

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В многоквартирных домах Подмосковья с начала года заменили 125 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Всего по региональной программе Фонда капитального ремонта Московской области лифтовое оборудование заменили в 110 МКД. Работы проводили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Больше всего объектов отремонтировали в Королёве (14); Мытищах (13); а также Красногорске и Лобне (по 10). При наличии в подъезде парных кабин замена проходит поэтапно, без остановки оборудования. Во время монтажа одной кабины вторая работает в штатном режиме», – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что лифты нового поколения отличаются повышенной безопасностью, энергоэффективностью и бесшумной работой. В них предусмотрена антивандальная защита. В кабинах установлены светодиодное освещение, а на дверях – умные датчики. Все комплектующие для новых лифтов производят в Московской области.

Приёмка выполненных работ проходит с обязательным участием контролирующих органов и представителей общественности.

Читайте также:

Почти 4,5 тыс. многоквартирных домов Подмосковья в этом году ждёт капремонт

Воробьёв: необходимо разъяснить жильцам МКД плюсы электронного голосования

Воробьёв: «Цифра» должна сделать жизнь человека удобнее и устранить бюрократию
#подмосковье
#московская область
#дома
#мкд
#лифты
#капремонт
#капитальный ремонт
#минжкх мо
#нацпроекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Почти 4,5 тыс. многоквартирных домов Подмосковья в этом году ждёт капремонт
07 апреля 2025, 16:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году капитальный ремонт ждёт 4,4 тыс. многоквартирных домов. В этих домах обновят 11 тыс. крыш, фасадов и лифтов. Региональную программу капремонта обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом областного правительства, главами городских и муниципальных округов.
В рамках программы с 2014 года привели в порядок 18,3 тыс. многоквартирных домов. Жилищные условия улучшили 2,9 млн жильцов.
«Видим положительные отклики жителей, особенно когда дом отремонтирован комплексно – кровля, фундамент, сети, фасад. Большинство МКД обновляем фрагментарно, меняем то, что необходимо. Где-то это кровля, где-то – внутренние коммуникации. Важно вести диалог с жителями. Когда мы ремонтируем двор или начинаем капремонт дома, людям важно знать, когда он будет закончен. Работы нередко приносят неудобства, а если непонятны сроки, это вызывает раздражение», – сказал Воробьёв.
Он поставил задачу перед Фондом капитального ремонта и блоком ЖКХ действовали слаженно. Большая программа модернизации тепло- и водоснабжения встроена в эту совместную работу.

В этом году в рамках региональной программы выполнили уже более 16% от плана. Капитально отремонтировали более 1,2 тыс. домов, ещё 873 находятся в работе. Обновлено 1,8 тыс. элементов, порядка 1,3 тыс. – в работе.

Больше всего МКД в 2025-м приведут в порядок в Балашихе (380), Подольске (283), Одинцовском городском округе (278). Адреса домов, в которых проведут капремонт, а также сроки окончания работ можно найти на интерактивной карте. Кроме того, на сайте есть можно увидеть ход работ в онлайн-режиме.
«Региональная программа капитального ремонта с 2014 включает 44 тыс. многоквартирных домов. Уже отремонтировано свыше 40%. За 11 лет больше всего МКД было отремонтировано в Подольске, Люберцах, Балашихе, Пушкинском и Одинцове. Свыше 72% от общего плана уже выполнено в Черноголовке, 70% – в Шаховской, 64% – в Зарайске. Эти муниципалитеты идут в авангарде», – рассказал гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества МКД Московской области Дмитрий Сватковский.
Он считает важным, чтобы программа совпадала с пожеланиями жителей.
«Есть запрос на ремонт крыш. Соответственно, они в большом объеме представлены в программе, а также внутренние инженерные системы, фасады и, конечно, выполнение комплексного ремонта. Включение в программу продолжается. На 2025 год уже законтрактовано свыше 90% домов», – добавил Сватковский.
По его словам, планируется завершить эту работу до 1 мая, чтобы полностью закончить капремонт к осенне-зимнему сезону, а крыши доделать к 1 сентября.

Читайте также:

Воробьёв: необходимо разъяснить жильцам МКД плюсы электронного голосования

Воробьёв поздравил с пятилетием региональное движение «Волонтёры Подмосковья»

Воробьёв: «Цифра» должна сделать жизнь человека удобнее и устранить бюрократию
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#мкд
#дома
#капремонт
#капитальный ремонт
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье обработали от наледи около 17,5 тыс. км дорог
07 апреля 2025, 16:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 11 с половиной тысяч километров региональных дорог и около 6 тысяч километров муниципальных дорог обработали от наледи в Московской области в рамках ликвидации последствий снегопада, накрывшего столицу в воскресенье, 6 апреля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Уже обработали свыше 11,5 тысяч региональных и порядка 6 тысяч муниципальных дорог. Всего в работах по ликвидации последствий снегопада сейчас задействованы более 1,2 тыс. единиц спецтехники», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
В министерстве напомнили, что снег и минусовые температуры обижаются до конца недели, поэтому настоятельно рекомендуется не выезжать на летней резине.

Читайте также:

В Подмосковье в первый день каникул напомнили о безопасности на железной дороге

В Подмосковье по нацпроекту обновят более 95 участков дорог к медучреждениям

В пяти округах Подмосковья оптимизировали работу светофоров
#минтранс мо
#дороги
#снег
#снегопад
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате