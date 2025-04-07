Около 300 подмосковных школьников проведут каникулы в лагере «Литвиново»

Фото: Министерство социального развития Московской области
С 5 апреля в оздоровительном лагере «Литвиново», одном из лучших в Подмосковье, стартовала первая весенняя смена. На время каникул туда приехали около 300 школьников из семей с невысоким доходом, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Этот лагерь работает круглогодично и открывает свои двери для ребят в каждые школьные каникулы. Уже 30 мая там стартует первая летняя смена для детей участников специальной военной операции», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
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