Почти 4,5 тыс. многоквартирных домов Подмосковья в этом году ждёт капремонт

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в этом году капитальный ремонт ждёт 4,4 тыс. многоквартирных домов. В этих домах обновят 11 тыс. крыш, фасадов и лифтов. Региональную программу капремонта обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом областного правительства, главами городских и муниципальных округов.
В рамках программы с 2014 года привели в порядок 18,3 тыс. многоквартирных домов. Жилищные условия улучшили 2,9 млн жильцов.
В этом году в рамках региональной программы выполнили уже более 16% от плана. Капитально отремонтировали более 1,2 тыс. домов, ещё 873 находятся в работе. Обновлено 1,8 тыс. элементов, порядка 1,3 тыс. – в работе.
Больше всего МКД в 2025-м приведут в порядок в Балашихе (380), Подольске (283), Одинцовском городском округе (278). Адреса домов, в которых проведут капремонт, а также сроки окончания работ можно найти на интерактивной карте. Кроме того, на сайте есть можно увидеть ход работ в онлайн-режиме.
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«Видим положительные отклики жителей, особенно когда дом отремонтирован комплексно – кровля, фундамент, сети, фасад. Большинство МКД обновляем фрагментарно, меняем то, что необходимо. Где-то это кровля, где-то – внутренние коммуникации. Важно вести диалог с жителями. Когда мы ремонтируем двор или начинаем капремонт дома, людям важно знать, когда он будет закончен. Работы нередко приносят неудобства, а если непонятны сроки, это вызывает раздражение», – сказал Воробьёв.Он поставил задачу перед Фондом капитального ремонта и блоком ЖКХ действовали слаженно. Большая программа модернизации тепло- и водоснабжения встроена в эту совместную работу.
В этом году в рамках региональной программы выполнили уже более 16% от плана. Капитально отремонтировали более 1,2 тыс. домов, ещё 873 находятся в работе. Обновлено 1,8 тыс. элементов, порядка 1,3 тыс. – в работе.
Больше всего МКД в 2025-м приведут в порядок в Балашихе (380), Подольске (283), Одинцовском городском округе (278). Адреса домов, в которых проведут капремонт, а также сроки окончания работ можно найти на интерактивной карте. Кроме того, на сайте есть можно увидеть ход работ в онлайн-режиме.
«Региональная программа капитального ремонта с 2014 включает 44 тыс. многоквартирных домов. Уже отремонтировано свыше 40%. За 11 лет больше всего МКД было отремонтировано в Подольске, Люберцах, Балашихе, Пушкинском и Одинцове. Свыше 72% от общего плана уже выполнено в Черноголовке, 70% – в Шаховской, 64% – в Зарайске. Эти муниципалитеты идут в авангарде», – рассказал гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества МКД Московской области Дмитрий Сватковский.Он считает важным, чтобы программа совпадала с пожеланиями жителей.
«Есть запрос на ремонт крыш. Соответственно, они в большом объеме представлены в программе, а также внутренние инженерные системы, фасады и, конечно, выполнение комплексного ремонта. Включение в программу продолжается. На 2025 год уже законтрактовано свыше 90% домов», – добавил Сватковский.По его словам, планируется завершить эту работу до 1 мая, чтобы полностью закончить капремонт к осенне-зимнему сезону, а крыши доделать к 1 сентября.
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Лора Луганская