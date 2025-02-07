В технопарке ЦАГИ в Жуковском открыли центр развития беспилотных авиасистем

Фото: пресс-служба Мининвсеста МО
В Жуковском открыли первую очередь научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зампред открыла конференцию, приуроченную ко Дню науки, поздравив учёных и сотрудников центра.
По данным подмосковного Мининвеста, расширение производственной инфраструктуры Жуковского ускорит реализацию научно-технического потенциала Подмосковья, развитие наукоёмкого производства, обеспечит заказами смежные предприятия.
В декабре прошлого года Минпромторг России присвоил технопарку ЦАГИ статус Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем.
Задача центра — разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА для реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы.
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«Создание центра стало этапом развития технопарка ЦАГИ в Жуковском и его резидентов, сконцентрировавшего лучшие практики и технологии в авиации. Большая часть средств на создание была выделена в виде субсидии от Минобрнауки России из федерального бюджета на развитие научно-производственных комплексов российских наукоградов, а также от Мининвеста Московской области», – сказала Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, расширение производственной инфраструктуры Жуковского ускорит реализацию научно-технического потенциала Подмосковья, развитие наукоёмкого производства, обеспечит заказами смежные предприятия.
В декабре прошлого года Минпромторг России присвоил технопарку ЦАГИ статус Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем.
Задача центра — разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА для реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы.
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Лора Луганская