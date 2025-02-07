Учёный из Сергиева Посада Кирилл Мартинсон стал лауреатом премии президента

Фото: Владимир Путин (в центре), Кирилл Мартинсон (справа) / сайт kremlin.ru
Сотрудник научно-технического центра специальной керамики и ферритов Сергиево-Посадской производственной компании «Новые технологии и материалы» Кирилл Мартинсон стал лауреатом премии президента России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«В 2025 году лауреатами престижной награды стали четыре человека. Мартинсон получил её за достижения в разработке новых технологий получения ферритов и функциональной керамики, превосходящих по характеристикам зарубежные аналоги. Молодой учёный впервые применил метод растворного горения с термической постобработкой для получения ферритов и СВЧ-керамических изделий. Инновационный подход позволил существенно ускорить процесс создания материалов и расширить ассортимент функциональной керамики», – рассказали в министерстве.Применение новой технологии дало возможность изменять состав ферритов, добиваясь оптимального сочетания магнитных и электромагнитных свойств. Эти разработки имеют важное значение для современных радиоэлектронных устройств и оборонной промышленности. Уже сегодня новые материалы успешно производят на предприятиях концерна ВКО «Алмаз – Антей».
Премия резидента России ежегодно присуждается молодым учёным за вклад в развитие отечественной науки, создание передовых технологий и оборудования, способствующих укреплению российской экономики.
Читайте также:
В Московской области усилят поддержку внедренческих практик
В технопарке ЦАГИ в Жуковском открыли центр развития беспилотных авиасистем
Серпуховский завод установил рекорд по объёму производства лифтов
Лора Луганская