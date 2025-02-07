В Московской области усилят поддержку внедренческих практик

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковный Мининвест и Национальная ассоциация трансфера технологий будут взаимодействовать в развитии внедренческих практик. Соглашение об этом подписано на мероприятии, приуроченном ко Дню науки, которое прошло на площадке технопарка ЦАГИ в наукограде Жуковский.
Соглашение направлено на усиление кооперации науки и бизнеса, в том числе, с помощью инструментов НАТТ – цифровой платформы трансфера технологий и «Deeptech.Фабрики» – проекта по ускоренной сборке наукоёмких стартапов-поставщиков технологий для российской промышленности.
Она добавила, что соглашение с Национальной ассоциацией трансфера технологий тоже направлено на поддержку коммерциализации. Оно позволит повысить эффективность внедрения научных разработок в производство, что укрепит технологический суверенитет России.
В технопарка ЦАГИ также развёрнута выставка технологий и разработок наукоёмких инновационных предприятий отрасли беспилотных авиационных систем. Свои проекты и разработки в сфере БАС представили около 20 подмосковных предприятий.
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«Поддержка внедренческих практик – важный элемент реализации научного потенциала. В Подмосковье уделяется повешенное внимание коммерциализации научных разработок. С 2020 года в регионе выдаётся премия губернатора в размере 1 млн рублей за коммерциализацию научных результатов. Ежегодно премию получают специалисты или группы разработчиков из 10 подмосковных организаций, решения которых уже внедрены в производство. Получателями премии уже стали более 230 учёных», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что соглашение с Национальной ассоциацией трансфера технологий тоже направлено на поддержку коммерциализации. Оно позволит повысить эффективность внедрения научных разработок в производство, что укрепит технологический суверенитет России.
В технопарка ЦАГИ также развёрнута выставка технологий и разработок наукоёмких инновационных предприятий отрасли беспилотных авиационных систем. Свои проекты и разработки в сфере БАС представили около 20 подмосковных предприятий.
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Лора Луганская