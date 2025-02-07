В Московской области усилят поддержку внедренческих практик

Подмосковный Мининвест и Национальная ассоциация трансфера технологий будут взаимодействовать в развитии внедренческих практик. Соглашение об этом подписано на мероприятии, приуроченном ко Дню науки, которое прошло на площадке технопарка ЦАГИ в наукограде Жуковский.