В Ступино стартовал осенний призыв
В Ступино начался осенний призыв. Президент РФ подписал соответствующий указ. С 1 октября по 31 декабря 2025 года 136 жителей округа отправятся в армию. Они принесут военную присягу.
Призывники поедут служить в части Центрального, Западного и Московского военных округов. Некоторые могут попасть в ВМФ, ВДВ, Нацгвардию или пограничные войска.
Военный комиссар Юрий Быль отметил, что теперь повестки рассылают через личный кабинет на Госуслугах.
«Повестка считается вручённой с момента появления в реестре. Благодаря новой системе, призывники смогут оперативно получить необходимую информацию и выполнить обязательства перед государством», — пояснил Быль.В этом году решение военкомата о годности может действовать до одного года. Это позволяет призвать гражданина в следующую кампанию без повторного медосмотра.