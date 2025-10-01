В Ступино стартовал осенний призыв

01 октября 2025, 19:13

Фото: пресс-служба Администрации Ступинского г.о.

В Ступино начался осенний призыв. Президент РФ подписал соответствующий указ. С 1 октября по 31 декабря 2025 года 136 жителей округа отправятся в армию. Они принесут военную присягу.





Призывники поедут служить в части Центрального, Западного и Московского военных округов. Некоторые могут попасть в ВМФ, ВДВ, Нацгвардию или пограничные войска.



Военный комиссар Юрий Быль отметил, что теперь повестки рассылают через личный кабинет на Госуслугах.

«Повестка считается вручённой с момента появления в реестре. Благодаря новой системе, призывники смогут оперативно получить необходимую информацию и выполнить обязательства перед государством», — пояснил Быль.