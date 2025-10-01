Достижения.рф

В Ступино стартовал осенний призыв

Фото: пресс-служба Администрации Ступинского г.о.

В Ступино начался осенний призыв. Президент РФ подписал соответствующий указ. С 1 октября по 31 декабря 2025 года 136 жителей округа отправятся в армию. Они принесут военную присягу.



Призывники поедут служить в части Центрального, Западного и Московского военных округов. Некоторые могут попасть в ВМФ, ВДВ, Нацгвардию или пограничные войска.

Военный комиссар Юрий Быль отметил, что теперь повестки рассылают через личный кабинет на Госуслугах.

«Повестка считается вручённой с момента появления в реестре. Благодаря новой системе, призывники смогут оперативно получить необходимую информацию и выполнить обязательства перед государством», — пояснил Быль.
В этом году решение военкомата о годности может действовать до одного года. Это позволяет призвать гражданина в следующую кампанию без повторного медосмотра.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0