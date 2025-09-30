В Ступино на приёме у главы округа рассмотрели обращения жителей

30 сентября 2025, 14:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских совместно с заместителем городского прокурора Юрием Жуковым провёл приём граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба администрации городского округа.