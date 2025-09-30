В Ступино на приёме у главы округа рассмотрели обращения жителей
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских совместно с заместителем городского прокурора Юрием Жуковым провёл приём граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Среди обратившихся — мать погибшего участника СВО. Она попросила предоставить дрова для обогрева дома в деревне Сайгатово. Также женщина поблагодарила администрацию за помощь в благоустройстве участка летом. Поручение по оказанию поддержки взял профильный заместитель.
Ветеран спецоперации обратился за содействием в получении документов для оформления субсидии. Вопрос на контроль взял военный комиссар Юрий Быль. Другой участник СВО попросил помощи в подключении дома в СНТ «Солнечный» к электроснабжению — по этому обращению будет проведена дополнительная консультация.
Жители села Мещерино выступили с инициативой благоустроить улицу Весенняя — сделать дорогу и установить освещение. Эти работы уже внесены в план текущего года. Староста деревни Матвейково подняла вопрос опиловки деревьев и освещения территории, включая подъездные дороги. Соответствующие службы получили поручение проработать эти задачи.
Ранее по просьбе старосты была выполнена отсыпка дороги к роднику. По всем обращениям жителям даны консультации. Приём граждан проходит регулярно — во 2-ю и 4-ю среду месяца в здании администрации округа (кабинет №115, г. Ступино, ул. Андропова 43А/2) с 9:00 до 10:00.