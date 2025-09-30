В Ступине обсудили диспансеризацию и вакцинацию жителей муниципалитета
Организация диспансеризации и вакцинации жителей городского округа Ступино стала главной темой оперативного совещания под руководством главы муниципалитета Сергея Мужальских. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
«Наша задача – активнее вовлекать жителей в прохождение диспансеризации и вакцинации. Это важно не только для профилактики, но и для сохранения здоровья на долгие годы», – подчеркнул Мужальских.Диспансеризация помогает выявить болезни на ранних стадиях, определить факторы риска, состояние здоровья, назначить лечение или дать рекомендации. С 18 до 39 лет её рекомендуют проходит раз в три года, а после 40 лет – ежегодно.
В Ступине при обследованиях выявлено 290 случаев злокачественных заболеваний и более 3100 – хронических неинфекционных.
Как напомнила главврач Ступинской клинической больницы Ольга Гребнева, жители округа могут пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Записаться можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» или по телефону «122».
Ежегодная вакцинация от гриппа – необходимая мера, так как это заболевание может вызвать серьёзные осложнения. Особенно важна иммунизация для людей старше 60 лет, беременных женщин, детей и пациентов с хроническими заболеваниями.
Сделать прививку жители могут в поликлинических подразделениях ступинской больницы. Сейчас вакцинацию прошли уже более 15 тысяч ступинцев.