Около 300 жителей Московской области сыграют свадьбу в День влюблённых

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
14 февраля, в День всех влюблённых, зарегистрируют брак около 300 молодожёнов, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья. Там отметили, что традиционно популярными днями для бракосочетания являются праздничные дни и красивые сочетания цифр.
«В нашем регионе более 300 молодожёнов станут мужем и женой в День всех влюблённых. Многие пары признаются, что выбрали эту дату не случайно и заранее подавали заявление, чтобы пожениться именно в этот день», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что многие пары не ограничиваются традиционными залами ЗАГСов, а выбирают оригинальные места для проведения церемонии. Самыми востребованными площадками там назвали Дворец культуры «Дружба» в Чехове и парк им. Олега Степанова в Серпухове.
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