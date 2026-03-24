В подмосковным реестре недвижимости за год исправили более 11 000 ошибок

24 марта 2026, 22:01

Подмосковные специалисты за 2025 год исправили свыше 11 000 ошибок в реестре недвижимости. Такие данные привели в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.





В регионе продолжается работа по повышению точности данных о недвижимости. Задача возложена на подмосковный Роскадастр и Управление Росреестра по Московской области. В прошлом году в сведениях Единого государственного реестра недвижимости на территории региона исправили 11 390 реестровых ошибок

«Реестровая ошибка – неточность в документах, допущенная кадастровым инженером или органами, предоставляющими сведения. Она может касаться границ, площади или местоположения участка. Такие неточности часто становятся причинами земельных споров и мешают постановке объектов на кадастровый учёт», – пояснили в ведомстве.