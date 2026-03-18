Цифровой сервис «Добробот» помог жителям Подмосковья 28,5 тыс. раз
Цифровой консультант «Добробот» за семь с половиной месяцев работы оказал помощь жителям Подмосковья более 28,5 тысячи раз. Проект реализован Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области совместно с Министерством имущественных отношений региона.
Cервис представляет собой автоматизированного помощника, который помогает гражданам и представителям бизнеса решать вопросы, связанные с землей и недвижимостью. После ввода запроса система уточняет детали и направляет пользователя к нужной услуге на региональном портале госуслуг.
По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, внедрение цифрового решения упростило взаимодействие жителей с органами власти, сделав процесс получения услуг более понятным и доступным.
Особую роль «Добробот» играет при операциях с недвижимостью — покупке и аренде земельных участков, изменении их категории и оформлении документов. В числе наиболее востребованных услуг: предоставление участков без торгов (2835 обращений), подготовка технического плана (1232), предварительное согласование предоставления земли (1040), а также бесплатное предоставление участков многодетным семьям (909).
Сервис работает круглосуточно и доступен на портале государственных услуг Московской области, в разделах «Жильё» и «Земля», а также в мобильном приложении «Добродел».
Как подчеркнул Тихон Фирсов, использование «Добробота» позволяет жителям быстрее находить нужные услуги, а органам власти — эффективнее обрабатывать обращения и сокращать сроки оформления документов.
