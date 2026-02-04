Около 40 колясочников сразились за Кубок главы Сергиево-Посадского округа
В центре «Радуга» города Краснозаводска состоялось открытое первенство на Кубок главы Сергиево-Посадского городского округа, приуроченное к 22-летию клуба инвалидов-колясочников «Сергий». О этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
На соревнования собрались порядка 40 участников из Сергиева Посада, Москвы, Балашихи, Королёва, Андреевки, Реутова и Наро-Фоминска. Их разделили на 12 команд.
Как отметили в администрации, спортсмены соревновались в пяти дисциплинах: бочча, шаффлборде, джакколо, дартсе и настольном теннисе. Мероприятие стало настоящим праздником спортивного мастерства и духа соперничества среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Первое место заняла, набрав наибольшее количество очков, команда клуба колясочников «Сергий». Второе место досталось команде участников СВО из центра Мещерякова, третье – команде Наро-Фоминска.
