Около 40 колясочников сразились за Кубок главы Сергиево-Посадского округа

04 февраля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

В центре «Радуга» города Краснозаводска состоялось открытое первенство на Кубок главы Сергиево-Посадского городского округа, приуроченное к 22-летию клуба инвалидов-колясочников «Сергий». О этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





