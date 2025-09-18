Подмосковные армрестлеры выиграли чемпионат мира в Болгарии
Подмосковные спортсмены стали чемпионами и призёрами мира по армрестлингу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«Александр Шапкин завоевал две медали в весовой категории до 70 кг. Он занял первое место в борьбе на левой руке и второе – в соревнованиях на правой. Ещё одно золото принёс Подмосковью Геннадий Пушкин, который выступал в борьбе на левой руке в весе до 90 кг. Ярослав Горячев замкнул тройку призёров в весе до 55 кг на правой руке», – рассказали в ведомстве.Чемпионат мира по армрестлингу проходит в болгарском городе Албена с 10 по 23 сентября. Турнир собрал свыше 1500 спортсменов из более чем 50 стран.
Московскую область представляют три армрестлера из Серпухова, Волоколамска и Лотошина. Каждый поднялся на пьедестал почёта соревнований.