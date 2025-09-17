Волейболистки «Заречья-Одинцова» сыграют в «Финале Четырёх» Кубка Победы

17 сентября 2025, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Одинцовском волейбольном центре 27 и 28 сентября пройдёт «Финал Четырёх» Кубка Победы среди женских команд. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.





В полуфинальном матче клуб «Заречье-Одинцово» 27 сентября встретится с питерской «Ленинградкой». В другой паре сыграют столичное «Динамо» и казанское «Динамо-Ак Барс». Сильнейших определят в финальной встрече 28 сентября.

На предварительных этапах турнира волейболистки «Заречья-Одинцова» выиграли четыре встречи из шести и заняли второе место в группе Б, набрав 11 очков.

«Перед «Финалом Четырёх» у нас есть время вернуть в основной состав игроков, которых нам не хватало. Есть ещё неделя тренировок, чтобы подготовиться к финальному этапу. Конечно, хочется победить», – поделился ожиданиями старший тренер команды Алексей Гатин.