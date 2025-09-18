Женская сборная Подмосковья выиграла стартовый этап первенства России по хоккею

18 сентября 2025, 17:51

оригинал Фото: Istock / LuckyBusiness

Женская сборная Московской области победила на стартовом этапе первенства России по хоккею, который прошёл в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В финале девушки были сильнее сборной Москвы – 5:4. В составе сборной выступили пять хоккеисток подмосковной команды «Торнадо». 12 сентября клуб официально объявил об объединении с другой подмосковной командой – «7,62». Коллектив под названием «Торнадо» будет базироваться в городском округе Воскресенск. ​



«Самая титулованная команда лиги теперь базируется в Воскресенске, объединив усилия с клубом «7,62», чтобы создать мощный и устойчивый проект. Надеемся, что домашние матчи станут центром хоккейной жизни города», – говорится в заявлении команды