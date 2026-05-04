Подмосковные теннисистки стали вице-чемпионками турнира в Мадриде

04 мая 2026, 11:20

оригинал Д. Шнайдер и М. Андреева (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Теннисистки из Подмосковья Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призёрами турнира WTA-1000. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.