Подмосковные теннисистки стали вице-чемпионками турнира в Мадриде
Теннисистки из Подмосковья Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призёрами турнира WTA-1000. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В женском парном разряде спортсменки, представляющие областной Центр олимпийских видов спорта в Химках, заняли второе место. Победил дуэт теннисисток из Чехии и США. Бронзу поделили тандемы Австрия/Германия и Сербия/Франция.
Ранее сообщалось, что Андреева повторила уникальное достижение семикратной победительницы турниров Большого шлема Винус Уильямс и чемпионки двух таких турниров Виктории Азаренко. На турнире WTA-1000 стала финалисткой в одиночном и парном разрядах.
Соревнования проходили в Мадриде.
