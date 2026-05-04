Яна Егорян из Подмосковья взяла Гран-при по фехтованию и возглавила мировой рейтинг

04 мая 2026, 12:27

оригинал Яна Егорян (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Подмосковная саблистка Яна Егорян стала победительницей Гран-при по фехтованию, проходившего в Южной Корее. По итогам турнира она возглавила мировой рейтинг, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Егорян представляет областной Центр олимпийских видов спорта в Химках. На пути к высшей ступени пьедестала двукратная олимпийская чемпионка прошла череду сильнейших соперниц.

«На старте Яна победила американку Александру Ли, олимпийскую чемпионку Парижа-2024 француженку Манон Апити, итальянок Клаудию Ротили и Мануэлу Спику. А в полуфинале одолела испанку Аракели Наварро, которая в четвертьфинале обошла Софью Великую», – рассказали в ведомстве.