Яна Егорян из Подмосковья взяла Гран-при по фехтованию и возглавила мировой рейтинг

Подмосковная саблистка Яна Егорян стала победительницей Гран-при по фехтованию, проходившего в Южной Корее. По итогам турнира она возглавила мировой рейтинг, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Егорян представляет областной Центр олимпийских видов спорта в Химках. На пути к высшей ступени пьедестала двукратная олимпийская чемпионка прошла череду сильнейших соперниц.

«На старте Яна победила американку Александру Ли, олимпийскую чемпионку Парижа-2024 француженку Манон Апити, итальянок Клаудию Ротили и Мануэлу Спику. А в полуфинале одолела испанку Аракели Наварро, которая в четвертьфинале обошла Софью Великую», – рассказали в ведомстве.
В финале подмосковная саблистка не оставила шансов американке Майе Чемберлен и завоевала главный трофей турнира в личном первенстве. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Белоруссии и Испании.

Турнир проходил 28 апреля по 4 мая в южнокорейском городе Инчхоне.
Лора Луганская

