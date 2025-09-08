Около 50 участников собрали соревнования по экстриму в Раменском парке

08 сентября 2025, 18:43

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском городском парке состоялись соревнования по экстремальным видам спорта. Мастерство и ловкость показали мастера BMX и скейтборда, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Долгое время любители роликов, скейтбордов и велосипедов BMX мечтали о профессиональной площадке для тренировок. Эта мечта осуществилась два года назад – современная скейт-площадка появилась в обновлённом Раменском парке. На ней всегда можно увидеть тренирующихся спортсменов-экстремалов. Часто площадка становится местом проведения зрелищных соревнований.

«Сегодня совместно с нашим молодёжным центром мы проводим соревнования в двух дисциплинах – BMX и скейтборду. Эти виды спорта очень популярны во всём мире, в том числе и в России. А недавно их включили в программу Олимпийских игр. Любят этот спорт и у нас в Раменском. Хорошо, что теперь в городе есть площадка, где ребята могут совершенствовать мастерство», – сказал один из организаторов соревнований, спортсмен и тренер по велофристайлу Илья Михайлов.