В Солнечногорске проходят чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета

18 апреля 2026, 14:18

Фото: Ирина Кузова

Чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета стартовали на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Поварово. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







Мероприятие приурочили к 25-летию Федерации стрельбы из арбалета России. В зале собрались ветераны, признанные мастера и молодые спортсмены, которым предстоит доказать, что российская школа остается одной из сильнейших в мире.



За медали борются представители девяти регионов страны: Санкт-Петербурга, Москвы и Московской, Тамбовской, Волгоградской, Астраханской и Иркутской областей, а также Хабаровского и Пермского краев. Участники состязаются в нескольких возрастных категориях: мужчины, женщины, юниоры до 23 лет, юноши и девушки до 18 лет. Их ждет стрельба с расстояний 10 и 18 метров.



На церемонии открытия выступил главный тренер сборной России Сергей Чикишев, представляющий Московскую область. С приветственным словом также обратился председатель федерации Александр Михайлов.



Главный судья Татьяна Шабурина представила судейскую коллегию. Соревнования начались после торжественного открытия. Организаторы пожелали спортсменам твердой руки, верного глаза и заслуженных побед.