Пасхальный забег собрал более 400 человек в Волоколамске

18 апреля 2026, 17:45

Фото: Администрация Волоколамский г.о.

Сегодня, 18 апреля, в Волоколамске состоялся VIII ежегодный Пасхальный забег «От храма к храму, от души к душе». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Мероприятие собрало более 400 спортсменов из Московской области и других регионов России. Самому юному из них исполнилось два года, а самому опытному — 74. Участники пробегали дистанции 2,2 и 5,25 километра.



Координатор «Спецвзвода» и ветеран боевых действий Антон Ермишин отметил, что цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и вовлечение молодежи в современные тенденции. По его словам, забег, приуроченный к главному православному празднику, символизирует победу духа и преодоление себя, что перекликается со спортивными достижениями.



Каждый бегун прошел строгую проверку: предоставил допуск от врача и страховой полис, прослушал инструктаж. Для четкой фиксации результатов организовали ручной хронометраж, работала комиссия по допуску. Безопасность обеспечивали полиция, ГИБДД, медики и более 50 волонтеров.



Все финишировавшие получили памятные медали и призы от партнеров. Победителей и призеров наградили в своих возрастных категориях, а также в номинациях «Самый юный участник» и «Самый опытный участник».