В Химках с начала года родились 380 детей

18 апреля 2026, 14:01

Фото: Администрация городского округа Химки

С начала 2026 года в Химкинском родильном доме на свет появились 380 малышей: 191 мальчик и 189 девочек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Современные условия и новые возможности для комфортных родов стали доступны благодаря капитальному ремонту учреждения, который завершился осенью 2025 года.



Заведующий роддомом Согомон Казарьян отметил, что около 75% родов сегодня проходят с участием партнера — мужа или близкого родственника. Партнерские роды бесплатны по полису ОМС. Будущие мамы могут выбрать вертикальные или музыкальные роды, а также воспользоваться современными методиками релаксации.



Главврач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул, что после масштабного обновления роддом стал комфортнее, а главное для врачей — безопасность женщины и ребенка.



Будущие родители могут заранее познакомиться с роддомом — для этого здесь часто проводят экскурсии, показывают палаты и приемное отделение. Документы на новорожденного можно оформить прямо в учреждении. Также семья может выбрать: получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».