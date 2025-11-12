Достижения.рф

Около 500 школьников собрали мастер-классы гандболистов «Чеховских медведей»

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» организовал для школьников осенний День здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа Чехов.



Тренировки прошли в отделении гимназии №2 посёлка Васькино, а также в отделении школы №3 в селе Дубна и посёлке Нерастанное.

«На спортивном празднике для учеников провели эстафеты. Ребята прошли испытания на меткость, выносливость и координацию, получили базовые знания о правилах и особенностях гандбола. В мероприятиях приняли участие около 500 школьников младших и средних классов», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

Главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи – училище олимпийского резерва №4» Василий Филиппов, а также игроки команды Степан Гриценко и Александр Филиппов организовали отдельное занятие для воспитанников детдома в Переславле‑Залесском. Дети готовятся к Всероссийскому чемпионату по гандболу среди школ-интернатов, который пройдёт в Сочи.
Лора Луганская

