Около 500 школьников собрали мастер-классы гандболистов «Чеховских медведей»

12 ноября 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» организовал для школьников осенний День здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа Чехов.





Тренировки прошли в отделении гимназии №2 посёлка Васькино, а также в отделении школы №3 в селе Дубна и посёлке Нерастанное.

«На спортивном празднике для учеников провели эстафеты. Ребята прошли испытания на меткость, выносливость и координацию, получили базовые знания о правилах и особенностях гандбола. В мероприятиях приняли участие около 500 школьников младших и средних классов», – отметили в администрации.