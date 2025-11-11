Подмосковные пловцы завоевали две медали на чемпионате России
Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Иван Гирев из Ленинского городского округа.
«Иван взял серебро в заплыве на сто метров вольным стилем среди мужчин. Победу в этой дисциплине одержал спортсмен из Санкт-Петербурга, а третьим стал представитель Самарской области», — говорится в сообщении.Бронзовую награду выиграл Герман Зажирский из Мытищ на дистанции 200 метров баттерфляем. Золотую и серебряную медали он уступил пловцам из Пензенской области.
