Подмосковный спортсмен завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Индонезии

11 ноября 2025, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Андрей Гросул из Московской области стал бронзовым призёром чемпионата мира по восточному единоборству вьет во дао 8th Vovinam World Championships-2025 в Индонезии. Он выступал в весовой категории 90 кг, сообщили в подмосковном Минспорта.