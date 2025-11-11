Подмосковный спортсмен завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Индонезии
Андрей Гросул из Московской области стал бронзовым призёром чемпионата мира по восточному единоборству вьет во дао 8th Vovinam World Championships-2025 в Индонезии. Он выступал в весовой категории 90 кг, сообщили в подмосковном Минспорта.
В чемпионате мира-2025 на острове Бали приняли участие более 600 спортсменов из 26 стран Азии, Европы, Африки и Океании, включая Японию, Корею, Иран, Францию, Алжир, Вьетнам, Камбоджу и Россию. Спортсмены боролись за 45 комплектов наград в боевых дисциплинах и показательных выступлениях.
В 2024 году Андрей Гросул уже завоевал золото чемпионата мира по восточным единоборствам в своей родной дисциплине, подтвердив высокий уровень мастерства.
Вьет во дао — вьетнамское боевое искусство, сформированное в XX веке на основе древних традиций. Оно сочетает ударную технику, работу с оружием и философские принципы, включая гармонию силы и мягкости и уважение к противнику. Современные соревнования включают поединки (song dau) и формальные комплексы (quyen). Крупные турниры проводит Международная федерация Vovinam (VIVF).
