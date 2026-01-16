В шатурской школе установили скалодром

16 января 2026, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Скалодром высотой шесть метров и шириной четыре с половиной метра установили в школе №4 в деревне Левошево муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Теперь ученики смогут учиться скалолазанию. Эти занятия будут проходить в рамках курсов физкультуры и основ безопасности и защиты Родины.





«Это уже второй скалодром в нашем округе. Первый — в загородном лагере, а вот в школах этот пока единственный. Спортивный туризм у нас был, а вот такого элемента, как скалолазание, у нас не было. Теперь начинаем его развивать», — рассказал учитель физкультуры школы № 4 Иван Сапрыкин.