В шатурской школе установили скалодром
Скалодром высотой шесть метров и шириной четыре с половиной метра установили в школе №4 в деревне Левошево муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Теперь ученики смогут учиться скалолазанию. Эти занятия будут проходить в рамках курсов физкультуры и основ безопасности и защиты Родины.
«Это уже второй скалодром в нашем округе. Первый — в загородном лагере, а вот в школах этот пока единственный. Спортивный туризм у нас был, а вот такого элемента, как скалолазание, у нас не было. Теперь начинаем его развивать», — рассказал учитель физкультуры школы № 4 Иван Сапрыкин.Треки разной степень сложности могут одновременно проходить несколько человек, а надёжная страховка делает занятия безопасными.