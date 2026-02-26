Около 60 атлетов оспорили награды областного турнира по вольной борьбе в Раменском

26 февраля 2026, 18:40

Фото: СК «Борисоглебский»

В спорткомплексе «Борисоглебский» прошёл чемпионат Московской области по вольной борьбе среди мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.





Турнир стал важнейшим отборочным этапом в сборную Подмосковья для выступления на первенстве Центрального федерального округа. Около 60 сильнейших атлетов состязались в восьми весовых категориях – от 61 до 97 килограммов.

«Большинство борцов уже имеет звание кандидатов в мастера спорта, а некоторые являются действующими членами сборной Московской области. Возрастной диапазон участников был широким – от юношей до опытных борцов. Каждое противостояние на ковре было борьбой не только за личную медаль, но и за право войти в высшую лигу», – рассказали в администрации.