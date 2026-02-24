В Раменском перед открытием фиджитал-центра протестировали лазертаг-оборудование

24 февраля 2026, 19:10

Фото: СК «Борисоглебский»

В спорткомплексе «Борисоглебский» состоялась тестовая игра в лазертаг. Мероприятие организовали для проверки нового оборудования, которое будут использовать в фиджитал-центре инновационных видов спорта, создаваемом на базе СК. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.