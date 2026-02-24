В Раменском перед открытием фиджитал-центра протестировали лазертаг-оборудование
В спорткомплексе «Борисоглебский» состоялась тестовая игра в лазертаг. Мероприятие организовали для проверки нового оборудования, которое будут использовать в фиджитал-центре инновационных видов спорта, создаваемом на базе СК. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Лазертаг – командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, которые фиксируют попадания. Помимо лазертаг-арены, в новом центре создадут игровые зоны с приставками и симуляторами традиционных видов спорта, установят тренажёры виртуальной реальности. Это позволит посетителям заниматься как классическими, так и цифровыми видами спорта в одном месте.
Фиджитал-центры для подготовки киберспортсменов планируют открыть в рамках региональной программы Подмосковья в текущем году
Один из таких центров появится на базе спорткомплекса «Борисоглебский». Там будут проходить не только тренировки, но и киберспортивные турниры.
Центр оснастят современным оборудованием, мощными игровыми компьютерами, комплектами для лазерного боя и гонок дронов, VR-оборудованием и автосимуляторами.
Открытие фиджитал-центра в СК «Борисоглебский» планируют на весну этого года.
Читайте также: