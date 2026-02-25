Вернувшегося работать в МЧС ветерана СВО из Раменского наградили медалью

25 февраля 2026, 18:05

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Представителя Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Станислава Николаева наградили медалью «За службу и отвагу во благо Московской области», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Церемония состоялась в специализированной пожарно-спасательной части в Реутове.





До участия в СВО Николаев служил в МЧС по Московской области помощником начальника караула пожарной части. В зоне проведения спецоперации во время службы в батальоне «Сокол» он продолжил помогать бойцам. Николаев командовал отделением сбора и эвакуации раненых. Среди его наград – медали «За спасение погибавших» и «За боевые отличия».



«По возвращении с передовой Станислав Николаев вновь пришёл на работу в МЧС. Вместе с единомышленниками организовал АНО «Гжельские ветераны боевых действий и локальных конфликтов». В свободное время участвует в сборе и доставке на фронт гуманитарной помощи, проводит уроки мужества, обучает оказанию первой помощи в образовательных учреждениях Подмосковья. Ветеран является инструктором на уроках начальной военной подготовки», – рассказали в администрации.