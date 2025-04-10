Около 60 команд стартуют на турнире по гандболу «Герои Города» в Чехове

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В муниципальном округе Чехов 11-13 апреля пройдут крупнейшие в России любительские соревнования по гандболу «Герои Города». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В юбилейном, 15-м, турнире примут участие около 60 команд из 11 городов страны. Игры состоятся на малой и большой аренах дворца спорта «Олимпийский» им. Владимира Максимова. Победителей определят в соревнованиях девушек, юношей, женщин, мужчин-любителей и мужчин-профессионалов. В этом году формат соревнований расширят, добавив ещё две категории – мальчиков и девочек до 13 лет.
Участников и болельщиков соревнований ждёт множество сюрпризов, одним из которых станут автограф-сессии в финальный игровой день. Желающие смогут пообщаться, взять автограф и сделать фото с легендами гандбольных клубов «Чеховские медведи» и «Звезда» – Сергеем Шельменко, Еленой Пахомовой (Дмитриевой) и Алексеем Каманиным.
Вход для зрителей будет свободным. С расписанием игр можно ознакомиться в официальном сообществе турнира. Там же опубликуют результаты матчей.
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«Нынешний турнир необычен уже тем, что дорос до цифры 15. А ведь это единственный любительский турнир такого масштаба. С каждым годом состязания только растут во всех смыслах. Сейчас ожидается рекордное количество команд – 59. Плюс у нас открылись дополнительные две категории. Одна из наших целей – распространение гандбола в массы. И результат заявочной кампании свидетельствует, что мы идем в правильном направлении», – сказал гендиректор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Участников и болельщиков соревнований ждёт множество сюрпризов, одним из которых станут автограф-сессии в финальный игровой день. Желающие смогут пообщаться, взять автограф и сделать фото с легендами гандбольных клубов «Чеховские медведи» и «Звезда» – Сергеем Шельменко, Еленой Пахомовой (Дмитриевой) и Алексеем Каманиным.
Вход для зрителей будет свободным. С расписанием игр можно ознакомиться в официальном сообществе турнира. Там же опубликуют результаты матчей.
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Лора Луганская