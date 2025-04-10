Около 60 команд стартуют на турнире по гандболу «Герои Города» в Чехове

В Подмосковье в условиях переменчивой апрельской погоды с крыш домов периодически сходит подтаявший снег и падают сосульки. При подобных погодных условиях важно помнить о безопасности, быть внимательнее и осторожнее, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.