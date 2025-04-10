Велогонщицы из Подмосковья завоевали две медали соревнований по маунтинбайку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представительницы Московской области Александра Ушакова и Софья Пантеева завоевали золотую и серебряную медали на втором этапе Кубка России и всероссийских соревнований по велосипедному спорту, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Александра Ушакова из подмосковного Краснознаменска выиграла второй этап турнира и по сумме двух этапов стала победительницей Кубка России по велосипедному спорту в дисциплине «гонка с выбыванием» среди женщин. Второе место заняла спортсменка из Чувашии, а на третью ступень пьедестала почёта поднялась представительница Челябинской области», — говорится в сообщении.Софья Пантеева из Сергиева Посада завоевала серебряную медаль всероссийских соревнований в дисциплине «гонка с выбыванием» в возрастной группе девушек 13-14 лет. Золота и бронз в этой дисциплине достались велогонщицам из Свердловской области.
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