Подмосковье примет фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В посёлке Нахабино городского округа Красногорск 17-20 июля проведут турнир по гольфу в рамках этапа открытия международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В первый соревновательный день в клубе Moscow Country Club пройдёт лично-командный турнир по гольфу среди любителей и профессионалов. В каждой команде должны быть профессиональный игрок, любитель и юниор. Во второй день состоится четвёртая матчевая встреча по гольфу между сборными России и мира в формате одного раунда в 18 лунок. В составе каждой команды будет 32 гольфиста. За сборную мира по традиции сыграют дипломаты из дружественных государств. Капитан сборной России – первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, сборной мира – бизнесмен из Бангладеш Саттар Миа», – рассказали в ведомстве.Место проведения: Московская область, г. о. Красногорск, посёлок Нахабино, улица Международная, клуба Moscow Country Club. Подробную информацию о турнире можно найти на сайте.
В этом году международный фестиваль «Сильные фигуры» предусматривает четыре этапа. Состязания по гольфу пройдут в рамках первого и третьего этапов – 17-20 июля и 4-6 октября. На втором этапе 18-20 сентября состоятся соревнования по шахматам. Завершится фестиваль 23-25 октября большим турниром по тэг-регби среди иностранных команд. Московская область примет первый и третий этапы в Красногорске и Дмитровском городском округе, второй и четвёртый пройдут в Москве.
Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит с 2019 года. В программе – соревнования по гольфу, кёрлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. В турнире участвуют именитые спортсмены, государственные деятели и сборные зарубежных стран.
Уже состоялось уже более 20 турниров, в которых приняли участие представители более чем 40 государств.
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Лора Луганская