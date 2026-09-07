Волонтёры очистили от мусора подмосковный заповедник «7 ключей»

07 сентября 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Субботник по уборке мусора на особо охраняемой природной территории «7 ключей» в Наро-Фоминском округе провели молодогвардейцы и члены актива проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





О том, что в лесу и на берегу реки, входящем в заповедник, скопился мусор после пикников, жители округа написали на прошлой неделе в социальных сетях.





«Работами руководили начальник территориального управления «Верея» Антон Миняев и член окружного Совета депутатов Егор Балев. За несколько часов территорию ООПТ очистили от бытового мусора», — говорится в сообщении.