Сборная Подмосковья стала чемпионом России по волейболу спорта глухих

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки из Московской области одержали победу на чемпионате России по волейболу спорта глухих среди женских команд, такого результата они достигли третий раз подряд, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представительницы Московской области встретились в финальном матче с командой из Калужской области и одолели соперниц со счётом 3:2. Там образом калужанки поднялись на вторую ступень пьедестала почёта, а третье место завоевали волейболистки из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Кроме того, капитана подмосковной команды Наталью Трубову признали лучшим игроком турнира.
Чемпионат России по волейболу спорта глухих проводился в Калуге. В финале турнира соревновались команды из Подмосковья, Москвы, Красноярского края, Санкт-Петербурга, а также из Новосибирской, Калужской и Воронежской областей.
Читайте также:
Баскетболисты Павловского Посада вновь стали победителями первенства области
Константин Лепехин: борьба за чемпионство будет между «Краснодаром» и «Зенитом»
В Электрогорске состоялся XIX турнир по греко-римской борьбе памяти тренера Исаева
Лев Каштанов