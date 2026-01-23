Подмосковный фестиваль «Малевич» стал лауреатом Международной премии «РУПОР»
20–21 января в Санкт-Петербурге на XV Евразийском Ивент Форуме (EFEA) подвели итоги Международной премии коммуникационных практик в туризме «РУПОР». Фестиваль современной культуры «Малевич» занял 3 место в номинации «Культурно-просветительские проекты», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В конкурсе участвовали 80 проектов: 74 из 31 региона России и 6 — из стран СНГ. Лауреатами признали 45 проектов из России, Беларуси, Кыргызстана, Южной Осетии и Узбекистана.
Фестиваль «Малевич» провели 30–31 августа в парке Малевича Одинцовского городского округа. Он объединил более 30 000 посетителей. Гости увидели премьеру нового арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», читки и перформативные практики, лекции и дискуссии об авангарде, мастер-классы для детей, а еще — концерты Элли на маковом поле, Zventa Sventana, Тима ищет свет и оркестра Cinematica под управлением Глеба Андрианова.
Фестиваль реализовали при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Организатор — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков», куратор проекта — бюро «Никола-Ленивец».
