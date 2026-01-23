Подмосковный фестиваль «Малевич» стал лауреатом Международной премии «РУПОР»

23 января 2026, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

20–21 января в Санкт-Петербурге на XV Евразийском Ивент Форуме (EFEA) подвели итоги Международной премии коммуникационных практик в туризме «РУПОР». Фестиваль современной культуры «Малевич» занял 3 место в номинации «Культурно-просветительские проекты», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.