Регпортал госуслуг принял 11 500 заявлений на подключение к инженерным сетям

06 мая 2026, 14:00

Электронной услугой по выдаче технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям с начала года в Подмосковье воспользовались 11 500 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Подать заявление можно на региональном портале госуслуг в разделе «Земля» – «Инфраструктура и подключение». Услуга предназначена для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.

«Благодаря ей в электронном виде можно получить такие документы, как технические условия; договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Подмосковья; акт о подключении; информацию о возможности подключения к инженерным сетям для проведения аукционов аренды земельных участков и другие», – напомнили в ведомстве.