Около 80 дорог к туристическим местам Подмосковья отремонтировали по нацпроекту

28 сентября 2026, 18:02

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Специалисты Мосавтодора в ходе ремонтного сезона обновили около 80 участков региональных дорог к туристическим и культурно‑историческим объектам Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.





Покрытие заменили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На некоторых дорогах сейчас продолжают наносить разметку и укреплять обочины.

«Дорожники обновили более 365 километров асфальтобетонного покрытия на 79 участках дорог, которые обеспечивают проезд жителей и гостей региона к местным достопримечательностям, культурным и историческим памятникам. Эти дороги связывают жителей и туристов с музеями, усадьбами, природными заказниками и историческими памятниками, которыми богато Подмосковье. Благодаря ремонту поездки по региону станут комфортнее, а туристические маршруты привлекательнее», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.