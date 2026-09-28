Около 80 дорог к туристическим местам Подмосковья отремонтировали по нацпроекту
Специалисты Мосавтодора в ходе ремонтного сезона обновили около 80 участков региональных дорог к туристическим и культурно‑историческим объектам Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Покрытие заменили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На некоторых дорогах сейчас продолжают наносить разметку и укреплять обочины.
«Дорожники обновили более 365 километров асфальтобетонного покрытия на 79 участках дорог, которые обеспечивают проезд жителей и гостей региона к местным достопримечательностям, культурным и историческим памятникам. Эти дороги связывают жителей и туристов с музеями, усадьбами, природными заказниками и историческими памятниками, которыми богато Подмосковье. Благодаря ремонту поездки по региону станут комфортнее, а туристические маршруты привлекательнее», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Среди объектов ремонта – участок Осташковского шоссе в Мытищах между посёлком Жостово и остановкой «Жостовский перекрёсток». Дорога ведёт к музею Жостовской фабрики декоративной росписи, музею народных промыслов «Жостовские подносы» и храму Покрова Пресвятой Богородицы.
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