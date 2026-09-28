В выходные в Пушкинском округе провели выставку собак и «Кукольный бал»
Всероссийская выставка собак состоялась в торгово-развлекательном центре «Акварель» в Пушкине в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в выставке приняли около 150 собак разных пород.
«Посетители увидели как представителей знакомых пород — пуделей, алабаев, шпицев и др., так и малоизвестных — миниатюрных гаванских бишонов и амбулли — специально выведенных собак-компаньонов», — говорится в сообщении.А в городе Ивантеевка Пушкинского округа два дня проходил фестиваль «Кукольный бал». В рамках фестиваля были организованы театральные представления, мастер-классы и выставка авторских кукол.
Кроме того, в бассейне ФСК «Пушкино» в выходные провели детские соревнования для новичков по плаванию на спине.