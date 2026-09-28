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В Долгопрудном 1 октября состоится форум «Управдом»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Очередной форум «Управдом» проведут в Долгопрудном в четверг, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мероприятие состоится в доме культуры «Вперёд». Принять в нём участие приглашают старших по многоквартирным домам.

«В повестке форума работа с обращениями граждан, роль выездной администрации в решении сложных вопросов, повышение надёжности электроснабжения, благоустройство дворов, тепло-и и водоснабжение, ремонт дорог и модернизация детских площадок, а также особенности использования единого платёжного документа», — говорится в сообщении.
Участниками форума станут также представители ресурсоснабжающих организаций, МосОблЕИРЦ и окружной администрации.

Адрес ДК «Вперёд»: площадь Собина, дом №3. Мероприятие начнётся в 17:00.
Лев Каштанов

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