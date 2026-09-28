Одинцовский студент пойдёт под суд по статье о теракте за поджог релейного шкафа
Студента из Одинцовского городского округа будут судить по статье о теракте за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.
По данным следствия, 17-летний обвиняемый в поисках работы списался через интернет с неизвестным и согласился за деньги поджечь релейные шкафы для питания рельсовых цепей и переключения светофоров на железной дороге.
«Вечером 1 сентября 2025 года студент на перегоне «Овражки-Гжель» Казанского направления Московской железной дороги открыл отвёрткой вентиляционную решётку релейного шкафа, облил его бензином и поджёг. Свои действия молодой человек снял на камеру телефона, после чего скрылся. Впоследствии куратор отказался платить юноше», – рассказали в пресс-службе.Студента задержали в течение суток. При обыске по месту жительства у него нашли пакеты с расфасованным наркотиком, которое молодой человек планировал сбыть через тайники-закладки, и пластиковую бутылку с бензином, которую он использовал для поджога релейного шкафа.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на незаконный оборот наркотиков».
Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Задержанному грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.