Около 80 работ представили на выставке Константина Горбатова в «Новом Иерусалиме»

29 апреля 2026, 15:42

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре открыли масштабную выставку «(НЕ)известный. Константин Горбатов». Она приурочена к 150-летию со дня рождения художника, которое отметят 17 мая, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Константин Иванович Горбатов (1876–1945) – яркий представитель русского импрессионизма. Он снискал славу певца русской провинции. Проект представляет собой ретроспективу творчества мастера и хронику событий непростой судьбы русского художника-эмигранта.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Новый Иерусалим» хранит единственное в своем роде собрание работ художника из 120 картин. Собрание отражает практически все периоды творчества мастера.

«Открытие этой экспозиции – пример того, как выставочные проекты помогают раскрыть потенциал коллекций региональных музеев. Они позволяют посетителям глубже познакомиться с нашим культурным наследием, узнать об удивительных судьбах художников. Убеждён, что эта выставка-исследование привлечёт множество посетителей и откроет многим большого мастера – Константина Горбатова», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.