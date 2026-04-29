Около 80 работ представили на выставке Константина Горбатова в «Новом Иерусалиме»
В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре открыли масштабную выставку «(НЕ)известный. Константин Горбатов». Она приурочена к 150-летию со дня рождения художника, которое отметят 17 мая, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Константин Иванович Горбатов (1876–1945) – яркий представитель русского импрессионизма. Он снискал славу певца русской провинции. Проект представляет собой ретроспективу творчества мастера и хронику событий непростой судьбы русского художника-эмигранта.
«Новый Иерусалим» хранит единственное в своем роде собрание работ художника из 120 картин. Собрание отражает практически все периоды творчества мастера.
«Открытие этой экспозиции – пример того, как выставочные проекты помогают раскрыть потенциал коллекций региональных музеев. Они позволяют посетителям глубже познакомиться с нашим культурным наследием, узнать об удивительных судьбах художников. Убеждён, что эта выставка-исследование привлечёт множество посетителей и откроет многим большого мастера – Константина Горбатова», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Экспозиция объединяет около 80 графических и живописных работ, сценографических инсталляций и мультимедийных элементов. Предусмотрена и параллельная программа, ознакомится с которой можно на сайте министерства.