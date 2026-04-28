Пушкинский ансамбль народного танца «Россияночка» отметит важную дату

Ансамбль «Россияночка» отпразднует 48-ую годовщину с момента присвоения коллективу статуса народного. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Это почётное звание необходимо подтверждать каждые три года. 2 мая состоится отчётный концерт ансамбля, посвящённый его творческому пути.

«Россияночка» – визитная карточка Пушкинского. Постановки художественного руководителя ансамбля Ольги Калиновой всегда поражают хореографической точностью и нестандартными решениями. Костюмы артистов восхищают красотой и детализацией. Слава коллектива давно вышла за пределы округа – его знают и любят в регионе и за рубежом. В репертуаре «Россияночки» – более 70 ярких постановок. Это танцы народов России и мира», – рассказали в пресс-службе.