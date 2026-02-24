Около 80 ветеранов боевых действий собрал «Кубок мужества» в Серпухове
В серпуховском физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» прошёл инклюзивный фестиваль «Кубок мужества». В нём участвовали около 80 ветеранов боевых действий из Подмосковья и других регионов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Гостей приветствовал глава муниципалитета Алексей Шимко. На фестивале присутствовали депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова, кавалер Ордена Мужества Игорь Старовойт и другие почётные гости.
Участники состязались в пауэрлифтинге, разыгрывали шахматные партии и демонстрировали мастерство в зрелищных поединках по фиджитал боксу.
Как отметили в администрации, главным достоянием праздника стала живая, боевая, пронизанная чувством товарищества атмосфера.
Читайте также: