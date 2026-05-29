Подмосковные борцы-классики завоевали четыре медали на чемпионате России

29 мая 2026, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на чемпионате России по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Суздале 26-28 мая. В них приняли участие свыше 300 атлетов из 60 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся подмосковный спортсмен Алибек Амиров, выступавший в весовой категории до 55 килограммов. Серебро взял представитель Чечни, а третье место поделили борцы из Москвы и Ростовской области», — говорится в сообщении.