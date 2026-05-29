Подмосковные борцы-классики завоевали четыре медали на чемпионате России
Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на чемпионате России по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Суздале 26-28 мая. В них приняли участие свыше 300 атлетов из 60 российских регионов.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся подмосковный спортсмен Алибек Амиров, выступавший в весовой категории до 55 килограммов. Серебро взял представитель Чечни, а третье место поделили борцы из Москвы и Ростовской области», — говорится в сообщении.Серебряные медали Московской области принесли Данил Григорьев в весе до 77 килограммов и Садык Лалаев в категории до 60 килограммов. А бронзу завоевал Мансур Саитов в весе до 97 килограммов.