В Подмосковье определились 15 финалистов конкурса «Учитель года»

Фото: пресс-службе Минобразования МО
В Московской области завершился первый тур регионального конкурса «Учитель года Подмосковья 2025». Участниками стали 57 педагогов – победителей муниципальных этапов, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Конкурсанты прошли три испытания: «Методическая мастерская», «Урок» и «Классный час»
Конкурсантов ждёт испытание «Вопрос учителю года», а жюри подведет итоги и назовет победителя.
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«Участники продемонстрировали свой профессиональный опыт, умение работать с незнакомыми классами и навыки коммуникации с детьми. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты с многолетним опытом педагогической и научной работы. Они отметили высокий уровень подготовки участников и разнообразие их методик», – рассказали в министерстве.По итогам первого тура определились 15 финалистов. Они продолжат участие во втором туре конкурса, который пройдёт 18 апреля в парк-отеле «Воздвиженское» в Серпухове.
Конкурсантов ждёт испытание «Вопрос учителю года», а жюри подведет итоги и назовет победителя.
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Лора Луганская