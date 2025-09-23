Около ста подмосковных спортсменов примут участие во всероссийских Пони-играх

23 сентября 2025, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Около ста всадников в возрасте от трёх до 16 лет из Московской области вместе со своими лошадьми примут участие в главном пони-турнире страны – VII всероссийских Пони-играх. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.







«Соревнования пройдут 25-28 сентября в Москве в конной школе «Измайлово». На играх будут представлены почти все виды олимпийского конного спорта – выездка, конкур, драйвинг, вольтижировка, троеборье и бега. Помимо этого, состоятся соревнования по дополнительным дисциплинам – хоббихорсингу и тент-пеггингу», – рассказали в ведомстве.