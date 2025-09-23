Подмосковный стрелок Кардашевский выиграл всероссийские соревнования

23 сентября 2025, 20:53

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Алексей Кардашевский из Подмосковья одержал победу в первых Всероссийских соревнованиях по стендовой стрельбе для ветеранов спецоперации с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.