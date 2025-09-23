Подмосковный стрелок Кардашевский выиграл всероссийские соревнования
Алексей Кардашевский из Подмосковья одержал победу в первых Всероссийских соревнованиях по стендовой стрельбе для ветеранов спецоперации с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Состязания в дисциплине пара-трап проходили 19-21 сентября на базе стрелково-стендового комплекса «Светлая поляна» в Пензенской области. Кардашевский занял первое место в категории «ветераны СВО» и третье – в общем зачёте спортсменов.
На огневом рубеже состязались 35 стрелков из разных регионов России. Участники должны были поразить 125 мишеней. Мероприятие организовали по инициативе председателя Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой.
