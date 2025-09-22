Юные спортсменки из Подмосковья выиграли первенство России по регби

22 сентября 2025, 17:14

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть регбисток спортшколы городского округа Долгопрудный в составе сборной Московской области выиграли первенства России для спортсменов до 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.







«В составе команды победителей выступили Вероника Гусева, Татьяна Александрова, Дарья Ожерельева, Ирина Свинчукова, Дарья Баракат и Анастасия Варганова. Каждая внесла свой вклад в общий успех, продемонстрировав высокую технику игры, стойкость и желание побеждать. Тренирует команду Вячеслав Ерёмин», – отметили в ведомстве.