Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Шатуре провели тактические учения по тушению природных пожаров

В Шатуре провели тактические учения по тушению природных пожаров

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

У деревни Дмитровка прошли специальные пожарно-тактические учения, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. Согласно легенде, сотрудник лесной охраны обнаружил три очага возгорания. Сухую траву поджёг злоумышленник.
В тушении учебного ландшафтного пожара приняли участие 15 единиц спецтехники. Был задействован личный состав пожарных подразделений, лесной охраны, добровольных дружин и силовых структур. Как было заявлено по результатам учений, к ликвидации пожаров в округе готовы.
«В этом году ситуация осложняется тёплой зимой. Воды в водоёмах сейчас – минимальное количество. Поэтому надо быть бдительными, проводить патрулирование и выявлять очаги возгорания», – сказал начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Аржанов.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В этом году с наступлением устойчивой тёплой погоды пожароопасный сезон в лесах Московской области объявлен раньше обычного – с 20 марта. Продлится он до 15 ноября.

В администрации напомнили, что в случае обнаружения возгорания нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру «112».

Читайте также:

Шатурских выпускников напутствовали перед предстоящими экзаменами

«Ночные Волки» сняли клип для песни, сочинённой бойцами из Шатуры

Глава муниципального округа Шатура оценил состояние детского сада №30
#шатура
#пожары
#природа
#природные пожары
#лесные пожары
#учения
#мчс
#подмосковье
#московская область
В Раменском парке пройдут спортивные и творческие мероприятия для детей и взрослых
24 марта 2025, 17:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В субботу, 29 марта, в Раменском парке пройдёт ряд мероприятий для любителей спорта и творчества, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
День начнется с традиционного забега «5 Вёрст» (6 ). Это еженедельное спортивное мероприятие, принять участие в котором можно после единовременной регистрации на сайте 5verst.ru и принести на старт полученный QR-код, с помощью которого можно отслеживать результаты и принимать участие в других забегах проекта без дополнительной регистрации.

В 13:15 на детской велотрассе пройдут подвижные игры для детей, а в 14:00 откроется творческая мастерская «Подснежники» (6 ). Позже, в 15:00, маленьких гостей парка ждёт интерактивная программа.

В 16:00 на площадке «Лира» начнутся ретро-танцы (18 ), где посетители смогут насладиться атмосферой прошлых десятилетий.

В воскресенье, 30 марта, программа продолжится спортивными и творческими активностями. В 12:00 на детской велотрассе состоится спортивная игровая программа, а в 12:45 в творческой мастерской пройдет мастер-класс «Мастерим своими руками».

Читайте также:

В Раменском В ДК «Сатурн» торжественно открылась выставка Михаила Пилюгина «Родители»

Молодёжь Раменского отметила воссоединение Крыма с Россией в городском парке

Глава Раменского округа проверил готовность техники к пожароопасному периоду
#танцы
#программа
#парки
#раменский городской округ
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шатурских выпускников напутствовали перед предстоящими экзаменами
24 марта 2025, 17:27

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Шатурские выпускники приняли участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы!». Она состоялась в лицее Шатуры и была посвящена Году защитника Отечества, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Настроить ребят на успех перед экзаменами собрались педагоги и директора школ, представители администрации округа, общественных организаций, участники СВО. Зал чествовал 80 учеников школ, ставших победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. На сцену вышли также 46 выпускников, претендующих на золотые и серебряные медали.
«Вы вступаете в важный, сложный и ответственный период. Вдохновляйтесь историями защитников Отечества, которые, несмотря на все трудности, добиваются поставленных целей. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные планы и смело двигайтесь к их осуществлению», – обратилась к выпускникам замглавы администрации муниципалитета Наталья Фёдорова.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Слова напутствия прозвучали от руководителя шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО Василия Карпова, председателя совета ветеранов Сергея Фролова, председателя «Боевого братства» Олега Языкова. Они пожелали ребятам удачи и напомнили, что будущее страны зависит не только от побед на фронтах, но и от успехов школьников.

Директора школ вручили ребятам талисманы победы. Затем школьные коллективы показали творческие номера, посвящённые защитникам Отечества.

Читайте также:

«Ночные Волки» сняли клип для песни, сочинённой бойцами из Шатуры

Глава муниципального округа Шатура оценил состояние детского сада №30

Шатуряне задали вопросы специалистам МосОблЕИРЦ на Дне открытых дверей
#шатура
#школа
#школьники
#выпускники
#экзамены
#подмосковье
#московская область
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском В ДК «Сатурн» торжественно открылась выставка Михаила Пилюгина «Родители»
24 марта 2025, 17:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

23 марта в малом зале ДК «Сатурн» состоялось торжественное открытие выставки «Родители» Михаила Пилюгина. Экспозиция, посвящённая семье и родительскому влиянию, будет доступна для посетителей до 8 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Михаил Пилюгин — член «ВТОО Союз художников России» и МОСХ России, родился в 1958 году в Мичуринске Тамбовской области в семье художников. Он окончил художественную школу им. А. М. Герасимова и МХПУ им. М. И. Калинина. Хотя Пилюгин известен в первую очередь как график, на этой выставке представлены его работы в различных жанрах и техниках, включая живопись и смешанные техники.

«Разносторонность — моя фишка. У меня разные настроения, разные понимания сюжета, поэтому здесь в ход идет всё — и акварель, и карандаш», — подчеркнул художник.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Экспозиция «Родители» объединяет произведения самого Михаила Пилюгина и его отца, позволяя зрителям глубже осмыслить тему семейных связей. ДК «Сатурн» приглашает всех желающих посетить выставку до 8 апреля.

Возрастное ограничение: 12 .

Читайте также

Молодёжь Раменского отметила воссоединение Крыма с Россией в городском парке

Глава Раменского округа проверил готовность техники к пожароопасному периоду

Глава Раменского округа Малышев вручил первые паспорта 15 юным гражданам
#родители
#дк
#художник
#живопись
#раменский городской округ
#подмосковье
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области до 2027 года отремонтируют 24 гидротехнических сооружения
24 марта 2025, 17:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в 2025-2027 годах планируют провести капремонт 24 гидротехнических сооружений. Об этом шла речь на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с областным правительством и главами муниципалитетов. Одной из главных тем стало прохождение паводкового периода.
В этом году из-за тёплой погоды это период начался раньше обычного – 18 марта. По прогнозу Росгидрометцентра, половодье ожидается ниже нормы.
«Традиционно весной мы проходим период половодья. Главная задача – обеспечить безопасность жителей, защитить стратегические объекты инфраструктуры и экономики. Снега у нас в этом году было мало, но на территории Подмосковья есть уязвимые участки, за которыми нужен глаз да глаз. Это Луховицы, Дубна, Красногорск, Можайский, Истра, Дмитровский, Одинцовский, Клин, Богородский, Электросталь, Раменский, Домодедово. Там чаще всего сталкиваемся с подтоплениями», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что в прошлом году в области было обследовано порядка 600 гидротехнических сооружений. Всё, что находится в непригодном состоянии, будет восстановлено по госпрограмме, подчеркнул глава региона.

В рамках ежегодной проверки готовности муниципалитетов обследование 30 округов, больше других подверженных риску подтопления, провели специалисты Ростехнадзора, МЧС, Минэкологии Подмосковье и администраций муниципалитетов. Отводящие русла и водосборные сооружения расчистили от мусора и деревьев. На гидротехнических сооружениях установили сороудерживающие решётки, проверили готовность техники к весеннему половодью.

Помимо этого, ведётся постоянный мониторинг пропускной способности водных объектов, регулирование сброса воды. На реках 40 округов размещено 166 вешек, которые позволяют оперативно реагировать на подъём уровня воды.

В рамках подготовки к паводковому сезону обследованы плотины, дамбы, водосбросные и водоспускные сооружения. По результатам проверки 595 муниципальных ГТС 24 включили в госпрограмму. Они будут капитально отремонтированы с 2025 по 2027 годы.
«На территории Московской области – почти 1,5 тыс. гидротехнических сооружений. Две трети из них находятся в собственности муниципалитетов, 44 – в бесхозяйном состоянии. Но по ним уже начато оформление в собственность округов. Мы продолжаем большую работу по ремонту и содержанию этих ГТС», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.
Что касается регулярных подтоплений, то регулярно наблюдается паводок из-за особенностей местности в Луховицах Округ расположен в низменности. В этом году муниципалитет полностью готов к прохождению половодья. Предпосылок к затоплению дорог или населённых пунктов нет.

Как доложил врио начальника Главного управления МЧС России по Подмосковью Александр Перегуда, численность группировки сил и средств Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего паводка превышает 24 тыс. человек. Подготовлено около 7 тыс. единиц техники, порядка 300 единиц плавсредств и 14 единиц авиатехники.

Читайте также:

Выездные бригады подмосковной скорой помощи оснастят современными планшетами

Режим паводка в Подмосковье в этом году ввели на месяц раньше обычного

Воробьёв предупредил о возможных паводках, несмотря на бесснежную зиму
#подмосковье
#московская область
#весна
#половодье
#подтопление
#наводнение
#губернатор
#андрей воробьёв
#виталий мосин
#безопасность
#ремонт
#капремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выездные бригады подмосковной скорой помощи оснастят современными планшетами
24 марта 2025, 16:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году заработают семь подстанций и постов скорой помощи. Об этом шла речь на совещании у губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Одной из тем стала трансформация службы скорой медицинской помощи. Темами стали ремонт и строительство новых объектов, обновление автопарка, привлечении кадров, внедрение умных решений, позволяющих повышать качество и скорость оказания медицинской помощи.
«Особенно напряжённый период был во времена коронавируса. Мы помним, какая нагрузка легла на службу скорой медицинской помощи, сколько тогда было вызовов. Она всегда на передовой. Мы уже реализовали большую программу, но тема постоянно нуждается в сопровождении. Необходимо продолжать внедрять всё, что позволяет своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь, спасать жизни. Сегодня ещё раз обсудим дополнительное оснащение, усиление того, что требуется для эффективной работы этой службы, которая каждый день, каждый час взаимодействует с людьми», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
В структуре скорой медицинской помощи Московской области работают 56 подстанций и 91 пост. Ежедневно служба получает порядка 10 тыс. звонков, из которых 7,5 тыс. передаются на выезд, а 2,5 тыс. носят справочно-консультативный характер. Каждый день на линии выходят 600 бригад. В среднем они обслуживают до 12 вызовов.

В работу службы скорой помощи Подмосковья продолжают внедрять современные новации. Среди них – единая диспетчерская, умная маршрутизация, кардиопульт с возможностью дистанционной расшифровки ЭКГ, консультативный пульт. Это помогает медикам быстро доехать на вызов, оперативно поставить диагноз и принять решение о госпитализации.
«Все бригады оснащены планшетами. Они позволяют в режиме онлайн получать необходимую информацию о выезде. Уже в пути медики могут узнать возраст пациента, причину вызова и симптомы. Гаджеты оснащены тревожными кнопками. Бригады могут воспользоваться ими в случае экстренных ситуаций. В этом году все планшеты заменят на более современные. В них появится новый функционал – режим видеорегистратора, передача данных ГЛОНАСС, двусторонняя аудиосвязь», – рассказал на совещании зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Он добавил, что за три года в Подмосковье отремонтировали 20 подстанций и 10 постов, построили пять подстанций и один пост. В планах на этот год – ввести семь новых объектов.

Регулярно обновляется автопарк скорой помощи Подмосковья. Сейчас он включает 950 машин, более 90% из которых – не старше пяти лет. С 2020 года удалось заменить почти 700 единиц техники. В 2024-м Московская область передала бригадам скорой помощи 77 современных автомобилей, столько же – в январе этого года.

В числе ключевых задач – и поиск кадров. В службе СМП Подмосковья работают более 9,5 тыс. человек, в том числе свыше 7,6 тыс. сотрудников выездных бригад. С начала года удалось привлечь более 140 работников. В Подмосковье действует большой комплекс мер поддержки медработников. Это программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор» и «Земский фельдшер»; ежемесячные выплаты за аренду жилья; обеспечение служебным жильём, предоставление земельных участков и многие другое.

Читайте также:

Режим паводка в Подмосковье в этом году ввели на месяц раньше обычного

Воробьёв предупредил о возможных паводках, несмотря на бесснежную зиму

В Московской области формируется система скорой помощи без границ
#максим забелин
#подмосковье
#московская область
#медицина
#здравоохранение
#здоровье
#скорая помощь
#врачи
#губернатор
#андрей воробьёв
#цифровизация
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате