В Шатуре провели тактические учения по тушению природных пожаров

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
У деревни Дмитровка прошли специальные пожарно-тактические учения, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. Согласно легенде, сотрудник лесной охраны обнаружил три очага возгорания. Сухую траву поджёг злоумышленник.
В тушении учебного ландшафтного пожара приняли участие 15 единиц спецтехники. Был задействован личный состав пожарных подразделений, лесной охраны, добровольных дружин и силовых структур. Как было заявлено по результатам учений, к ликвидации пожаров в округе готовы.
В этом году с наступлением устойчивой тёплой погоды пожароопасный сезон в лесах Московской области объявлен раньше обычного – с 20 марта. Продлится он до 15 ноября.
В администрации напомнили, что в случае обнаружения возгорания нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру «112».
Читайте также:
Шатурских выпускников напутствовали перед предстоящими экзаменами
«Ночные Волки» сняли клип для песни, сочинённой бойцами из Шатуры
Глава муниципального округа Шатура оценил состояние детского сада №30
«В этом году ситуация осложняется тёплой зимой. Воды в водоёмах сейчас – минимальное количество. Поэтому надо быть бдительными, проводить патрулирование и выявлять очаги возгорания», – сказал начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Аржанов.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
В этом году с наступлением устойчивой тёплой погоды пожароопасный сезон в лесах Московской области объявлен раньше обычного – с 20 марта. Продлится он до 15 ноября.
В администрации напомнили, что в случае обнаружения возгорания нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру «112».
Читайте также:
Шатурских выпускников напутствовали перед предстоящими экзаменами
«Ночные Волки» сняли клип для песни, сочинённой бойцами из Шатуры
Глава муниципального округа Шатура оценил состояние детского сада №30
Лора Луганская