В шатурском парке имени Гагарина поселились новые обитатели

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
В парке имени Гагарина появились новые пушистые жители, а познакомиться с ними пришли дошкольники. Перед встречей для детей подготовили анимационную программу, в которую вошли стихи, загадки, игры и песни, посвящённые главным героям праздника — лесным белкам, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов рассказал детям об особенностях жизни этих животных: чем они питаются, зачем им пушистый хвост и какое значение имеет взаимодействие с ними для людей. По итогам общего голосования одной из белок дали имя Шатурик. Дети вместе с организаторами утеплили для неё деревянный домик, наполнили его кормом и яблоками. Беличьи жилища разместили на соснах на высоте около пяти метров, чтобы зверьки могли комфортно адаптироваться к новому месту.
«Первые сутки белка находится в закрытом домике, она там успокаивается и привыкает. Поздно вечером сотрудники парка откроют домики, и уже рано утром, когда не будет людей, белки смогут выйти на улицу», — сообщил Аюпов.
Кроме того, он добавил, что если у белок есть стабильная кормовая база, они не покидают территорию. По его словам, по принятой технологии животные успешно приживаются в парках в 95% случаев, а уже в июле можно наблюдать бельчат, появившихся в новой среде.
Для удобства посетителей в парке установили специальный автомат с правильным кормом для белок, который находится на аллее рядом с кормушками.
Читайте также:
В Шатуре провели тактические учения по тушению природных пожаров
Шатурских выпускников напутствовали перед предстоящими экзаменами
Шатуряне задали вопросы специалистам МосОблЕИРЦ на Дне открытых дверей
Дайана Хусинова