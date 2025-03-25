В шатурском парке имени Гагарина поселились новые обитатели

Руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов рассказал детям об особенностях жизни этих животных: чем они питаются, зачем им пушистый хвост и какое значение имеет взаимодействие с ними для людей. По итогам общего голосования одной из белок дали имя Шатурик. Дети вместе с организаторами утеплили для неё деревянный домик, наполнили его кормом и яблоками. Беличьи жилища разместили на соснах на высоте около пяти метров, чтобы зверьки могли комфортно адаптироваться к новому месту.